Gianni Morandi ricorda Raffaella Carrà con il video del duetto di "Il mio canto libero" - Video

"Che dolore! Non ci voglio credere". Così Gianni Morandi ricorda su Instagram Raffaella Carrà, scomparsa oggi all'età di 78 anni, postando il video di un duetto in cui interpretavano "Il mio canto libero" di Lucio Battisti.

«5 luglio. Che dolore! Non ci voglio credere...», ha scritto Morandi anche su Facebook. E anche questo post - che ha raccolto in breve tempo migliaia di like e di commenti - è accompagnato da circa 40 secondi di un video che ripropone un duetto tv fra la "Raffa" e Morandi, che la accompagna anche alla chitarra, sulle note de "Il mio canto libero" di Lucio Battisti.