Spotify, Maneskin saldi in vetta (davanti a Olivia Rodrigo e a Ed Sheeran)

«These kids just made it to the first place in the global chart». Con questa frase i Maneskin, pubblicando le loro foto da ragazzini, hanno festeggiato sui social l’arrivo in vetta alla classifica mondiale dei brani più ascoltati su Spotify con il brano Beggin' che si aggira sui 7,5 milioni di stream. Nella chart global di Spotify Damian David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono ora seguiti al secondo posto da 'Good 4 ù di Olivia Rodrigo e al terzo posto da 'Bad Habits' di Ed Sheeran. All’ottavo posto c'è anche I wanna be your slave della band romana. Dal 2 luglio la band romana è protagonista del billboard di Spotify a Times Square, con la playlist This is Maneskin. E' l'ennesima tappa di un cammino inarrestabile per una band giovane, ma che ha già fatto molta strada: a partire dal primo concorso locale nel 2015, fino al secondo posto a X Factor Italia, per giungere alle vittorie di Sanremo 2021 e dell’Eurovision negli ultimi mesi.

