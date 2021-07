Raffaella Carrà con Fiorello, omaggio in prima serata: Rai3 vince la gara degli ascolti tv

Il programma più visto della prima serata di ieri (giovedì 8 luglio) è stata la replica della puntata di "A raccontare comincia tu" con Raffaella Carrà e Fiorello, trasmessa da Rai3, che ha raccolto davanti al video 2.571.000 telespettatori pari al 13.7% di share.

Su Rai1 la replica di Doc-Nelle Tue Mani ha ottenuto 2.169.000 telespettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: Assisi e Orvieto ha segnato 1.318.000 telespettatori pari all’8.3% di share. Sempre in prima serata, su Italia 1 Fast and Furious ha intrattenuto 964.000 telespettatori con il 5.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 870.000 telespettatori pari al 4.8% di share. Su Retequattro L'Allenatore nel Pallone ha registrato 845.000 telespettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha avuto un seguito di 587.000 telespettatori con uno share del 3.2%.

Nell’access prime time su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2.998.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha registrato 2.581.000 telespettatori con uno share del 13.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Raffaella Carrà ha raccolto 1.765.000 telespettatori con il 9.4%. Su Retequattro Stasera Italia News ha avuto 954.000 telespettatori con 5.2% di share, nella prima parte, e 1.104.000 telespettatori con il 5.7% di share, nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 903.000 telespettatori con il 4.7% di share. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 898.000 telespettatori con il 4.6%. Rai1 vince il prime time con 2.721.000 telespettatori e 14.19% di share. Per Canale5, 2.126.000 telespettatori e l’ 11.08% di share.

Nei complessivi, le reti Rai dominano la prima serata con 7.422.000 telespettatori e 38.7% di share (per Mediaset, 5.652.000 telespettatori e 29.47% di share), e le 24 ore con 3.064.000 telespettatori e 36.9% di share (per Mediaset, 2.442.000 telespettatori e 29.37% di share). Le reti Mediaset si aggiudicano la seconda serata con 2.897.000 telespettatori e 29,37% di share. Per la Rai 31% 2.797.000 telespettatori e il 31% di share. Per le generaliste nel complessivo le Reti Rai in prima serata ottengono 5.977.000 telespettatori con il 31,2% di share. Nell’intera giornata 2.419.000 telespettatori con il 29,1% di share. Per l’informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 4.319.000 telespettatori con il 24.5% di share; per il Tg5, 2.949.000 telespettatori e il 17% di share; per il Tg La7, 758.000 telespettatori con il 4.4% di share. Nella seconda serata Su Rai 3 il Premio Letterario Strega, con Geppi Cucciari, ha segnato 673.000 telespettatori con il 6%. Tg3 Linea Notte ha ottenuto 399.000 telespettatori con il 6.9%. Su Rai1 Cose nostre è stato seguito da 381.000 telespettatori con il 6% di share. Su Rai2 Roma, è finita la grande bellezza? ha avuto un seguito di 339.000 telespettatori con il 3.1%.