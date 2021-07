Sophie Marceau e l'eutanasia: l'ultimo tabù

Le lacrime sono artificiali, poi vere: d'altra parte c'è un padre da accompagnare a morire, quando invece lo vorresti solo convincere che di vita ce n'è, che sì, bisogna lottare. Non sono tanti i registi che possiedono la sensibilità per affrontare un tema scomodo - che in Francia (e non solo qui) è ancora un tabù - come l'eutanasia e andare, proprio come il suo protagonista, fino in fondo. Francois Ozon ha girato con «Tout s'est bien passé» un film inesorabile e irto di spine, eppure capace di tenerezze non scontate: un dramma più familiare che etico dove la determinazione di un uomo ad andarsene per sempre si scontra con la comprensibile difficoltà delle figlie ad accettare la sua decisione e addirittura, per forza di cose, a esserne complici.

Tratta da una storia vera accaduta a un'amica e sceneggiatrice di Ozon, Emmanuèle Bernheim, poi da lei stessa raccontata in un libro, la pellicola scandisce gli ultimi mesi di Andrè, anziano brillante e «impossibile», gravemente menomato da un ictus. Non più autosufficiente, chiede a una delle figlie (bene interpretata da Sophie Marceau, a 54 anni ancora scandalosamente bella) di aiutarlo a morire.

L'offesa della vecchiaia e della malattia, la dignità negata, la burocrazia disarmante dell'addio: in pieno controllo (forse anche troppo), Ozon dirige, senza alcuna autocensura, un film semplice, lineare, doloroso. Accompagnato dalle note di Brahms, alleggerito dal sarcasmo di quel padre complicato (André Dussollier, che recita tutto il tempo col volto deformato), «Tout s'est bien passé» (“è andato tutto bene”, titolo volutamente provocatorio) lavora con attenzione sui rapporti interpersonali, sui legami, su sentimenti sfilacciati o più radicati. Ma su un tema simile va detto che aveva fatto meglio Valeria Golino, nel suo ispirato ed emozionante «Miele».

Ha invece una personalità smisurata il cinema iconoclasta, fisico, seducente, paradossale e coraggioso dell'israeliano Nadav Lapid che dopo avere vinto l'Orso d'oro a Berlino con un film pazzo, bellissimo e improiettabile («Synonymes») sbarca in concorso sulla Croisette confermandosi la voce più inquieta e critica di un Paese - il suo - dalle mille contraddizioni. Visivamente bellissimo sin dal piano sequenza d'apertura, con la pioggia che deforma l'immagine, «Ha'berech» (“Il ginocchio di Ahed”, dove Ahed è un'attivista palestinese a cui gli oltranzisti israeliani auguravano di ricevere un proiettile nel ginocchio...), porta in una sorta di non luogo, landa deserta dell'anima, un regista a presentare il suo film: prima però deve firmare un documento sugli argomenti che tratterà nel dibattito...

E' un film piccolo ma centrato, la macchina a mano, il montaggio a tratti «nauseante»: nel confronto tra arte e potere, tra libertà creativa e censura, Lapid oppone al muro di gomma di una nazione «senza sopravvissuti» la sua critica soverchiante. Dove lo stile è il contenuto: e il modo di girare è già di per se stesso politico e sovversivo. Peccato solo che il film sconti un'eccessiva autoreferenzialità che ne limita alla fine la (pre)potenza. E' un film piccolo ma centrato, infine, il belga «Un monde», debutto ad altezza di bambino (gli adulti sono presi solo di tre quarti, mai a figura intera) di Laura Wandel, su una bimba che cerca di difendere il fratello più grande vittima dei bulli. Ambientato interamente in una scuola, il film (a Un certain regarde), girato strettissimo, parte molto bene, tra le lacrime e il disagio del primo giorno tra i banchi, poi nella seconda parte è un po' ripetitivo nonostante non arrivi all'ora e un quarto di durata. Ma c'è un gusto dell'inquadratura e dell'empatia che ha qualcosa di Truffaut: e la piccola protagonista è straordinaria.