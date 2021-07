Cannes, Lea Seydoux positiva: per lei niente Festival

L’attrice francese Lea Seydoux è risultata positiva al covid-19 ed è stata costretta ad annullare l'arrivo al festival dove è la regina della 74/a edizione con ben quattro film in selezione. La voce circolava da ieri sera e ora viene rilanciata da Variety. Il tema dei contagi e del festival come luogo di ipotetici cluster sta salendo di livello e le voci di positivi tra accreditati e partecipanti si fanno insistenti. L’attrice francese Lea Seydoux è risultata positiva al covid-19 ed è stata costretta ad annullare l'arrivo al festival dove è la regina della 74/a edizione con ben quattro film in selezione. La voce circolava da ieri sera e ora viene rilanciata da Variety. Il tema dei contagi e del festival come luogo di ipotetici cluster sta salendo di livello e le voci di positivi tra accreditati e partecipanti si fanno insistenti.