Ritrovato dopo 50 anni l'abito di 'Dorothy' nel Mago di Oz

Dopo quasi 50 anni è stato ritrovato un vestito che si ritiene sia stato indossato da Judy Garland, la Dorothy nel film del 1939 'Il mago di Oz'. L’abito era nascosto in una busta su un mucchio di scatole in un dipartimento della Catholic University of America, a Washington DC. Si riteneva perso dopo essere stato donato negli anni '70.

Un docente lo ha cercato per anni e si era quasi arreso, poi un giorno ha notato un sacchetto. Incuriosito, lo ha aperto: all’interno c'era una scatola di scarpe che conteneva il vestito. L’abito ha anche un’etichetta con il nome di Judy Garland. Finora solo cinque abiti sono stati riconosciuti come autentici. La verifica è stata fatta in base ad alcune caratteristiche, ad esempio la presenza di una sorta di tasca segreta sul lato destro della gonna con grembiule per il fazzoletto di Dorothy, 'Judy Garland’scritto a mano dalla stessa persona con una serie di numeri. Inoltre trattandosi di un materiale molto sottile tendeva a strapparsi quando la Garland se lo toglieva dopo le riprese e una sarta lo riparava continuamente. Il vestito ritrovato a Washington D.C. ha tutte queste caratteristiche.

Secondo la Catholic University, l’abito sarà custodito nella University's Special Collections. Un altro vestito di 'Dorothy' fu venduto all’asta nel 2015 a New York al prezzo di 1 milione e 565 mila dollari.