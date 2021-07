Piazzale Picelli, torna il cinema di strada

Torna il cinema di strada: dopo l'esordio dello scorso 6 luglio, il grande schermo rioccupa le piazze, in questo caso piazzale Picelli, per portare il cinema dentro la città e riaccendere l'Oltretorrente. La rassegna, a ingresso gratuito, fa parte di «Dedládistè», un cartellone di eventi (tra concerti, mostre, reading, street art...) che si propone di tenere vivo il quartiere lungo tutta l'estate.

Stasera verrà proiettato «Le avventure acquatiche

di Steve Zissou» di Wes Anderson (2004), poi la rassegna proseguirà in agosto con due appuntamenti - «Elizabethtown» il 4 e «About a boy» e il 18 -, e in settembre con «Tra le nuvole» il 1, «Captain fantastic»

il 15 e «I sogni segreti di Walter Mitty» il 29. Tutte i film avranno inizio alle 21.30.

Il progetto nasce dall'intenzione di restituire all'Oltretorrente la dignità di un luogo di aggregazione complessa e non solo di consumo occasionale e compensativo. Il cinema di strada vuole in questo senso essere un'iniziativa in grado di rilanciare un quartiere nel quale sentirsi profondamente radicati e non esclusi.

