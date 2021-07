Addio a Dusty Hill, il bassista degli ZZ Top. Aveva 72 anni. Per 50 anni ha suonato con la band

Dusty Hill, il bassista del trio blues-rock ZZ Top, è morto. Aveva 72 anni.

«Siamo rattristati dalla notizia di oggi che il nostro "compadre" (padrino in spagnolo, ndr), Dusty Hill, è morto nel sonno a casa a Houston, in Texas», hanno scritto il batterista degli ZZ Top Frank Beard e il cantante Billy Gibbons in una dichiarazione congiunta. A noi, insieme a legioni di fan di ZZ Top in tutto il mondo, mancherà la tua presenza ferma, la tua indole generosa e il tuo costante impegno a fornire quel fondo monumentale al "Top". Saremo per sempre connessi a quel "Blues Shuffle in C." Ci mancherai molto," amigo"».

Hill è stato il bassista del gruppo per oltre 50 anni. Nel 2004, Hill è stato inserito, assieme al gruppo, nella Rock & Roll Hall of Fame.