Morto Jay Pickett, l'attore di 'General Hospital'

Stava girando il western 'Treasure Valley' e, stando a quanto annunciato dal regista Travis Miller sulla pagina facebook del film, l’attore Jay Pickett, 60 anni, noto al grande pubblico per la serie tv 'General Hospital', è «morto mentre si trovava a cavallo».

Miller ha anche aggiunto che la causa ufficiale del decesso non è stata ancora chiarita, ma che è possibile si sia trattato di «un attacco di cuore». Pickett Lascia la moglie Elena e i figli Tyler, Maegan e Michaela, con i quali viveva in California. Tra i suoi lavori più recenti al cinema, i film A Matter of Faith e A Soldier's Revenge.

Pickett era originario di Spokane, Washington, e nel corso della carriera aveva lavorato in numerose produzioni televisive, dalla miniserie Rags to Riches a China Beach, Mr. Belvedere, Dragnet, Jake and The Fatman, Days of Our Lives, Perry Mason e Matlock. Nel 1997 aveva interpretato il ruolo del paramedico Frank Scanlon nella serie Port Charles e nel 2006 aveva sostituito l’attore Ted King nel ruolo di Lorenzo Alcazar nella soap General Hospital.

«Molti di voi hanno già sentito parlare della tragedia avvenuta - ha scritto Miller sulla pagina Facebook del film -. Jay Pickett, il nostro protagonista, autore, produttore e creatore di questo film è morto improvvisamente mentre eravamo sul set e ci preparavamo a girare una scena. Tutti i presenti hanno cercato con tutte le loro forze di tenerlo in vita. I nostri cuori sono spezzati e siamo addolorati per la sua famiglia, devastata da questa sconvolgente tragedia».

