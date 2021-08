Addio a Dennis "Dee Tee", co-fondatore dei kool & the Gang. Aveva 70 anni

E’ morto all’età di 70 anni nella sua casa in New Jersey Dennis Thomas, (noto come Dee Tee), co-fondatore di Kool & the Gang. A darne la notizia, sul profilo Facebook ufficiale, la band statunitense. "Dennis nasce il 9 febbraio 1951 a Orlando, Florida - scrive la band - Era sposato con Phynjuar Saunders Thomas ed era residente a lungo a Montclair, NJ. Membro originale di Kool & the Gang, Dennis era adorato per i suoi vestiti e i suoi cappelli all’anca, e per il suo atteggiamento rilassato. Una grande personalità, ma anche una persona estremamente riservata, Dennis è stato il giocatore del sassofono contralto, flautista, percussionista nonchè maestro delle cerimonie agli spettacoli della band. Il prologo di Dennis presente nella hit dei gruppi 1971, 'Whò s Gonna Take the Weight' è leggendario ed è un esempio della sua maestria".