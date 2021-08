Charlie Watts "salta" la tournè degli Stones

Nell'anniversario della camminata sulle strisce pedonali più famosa della storia (era l'8 agosto del 1969) tengono banco due delle batterie più famose in circolazione. Una è mitologica, per antonomasia rivale di quella commemorata oggi. Chiariamo subito: la passeggiata, immortalata in una delle copertine più iconiche nella storia del rock, è quella di John, Paul, George e Ringo davanti agli Abbey Road studios, 52 anni fa. Veniamo a noi, a rullante, grancassa e charleston. Ma è tempo di Covid. Gli Offspring hanno allontanato temporaneamente dalla band il loro batterista Pete Parada. Pete «picchia» sulla grancassa per la band californiana dal 2007. Settore turbolento nel gruppo punk rock: sullo sgabello, bacchette in mano, degli Offspring si saranno alternate almeno 6 persone. Il motivo dell'allontanamento? Non si è vaccinato: «Il mio dottore mi ha sconsigliato di farlo. Più di un anno fa ho preso il virus e sono sicuro di poterlo gestire di nuovo, ma non sono certo di potere sopravvivere di nuovo alla sindrome di Guillain-Barré post vaccinazione. Ne sono affetto fin da quando ero bambino e col tempo è peggiorata. Sfortunatamente per me (e per la mia famiglia, che mi vuole vivo ancora a lungo) i rischi superano di gran lunga i benefici». Al momento non c'è tensione: «Non ce l'ho con la band. Stanno facendo quel che pensano sia meglio per loro e lo stesso faccio io...». Intanto segnatevi «21 giugno 2022» (Carroponte a Milano) e «22 giugno» (Sherwood Festival a Padova), le due date italiane il prossimo anno. Saliamo tra le nuvole della leggenda. Ha compiuto da poco 80 anni. Charlie Watts non seguirà gli Stones nel loro tour «No Filter» in giro per gli Stati Uniti (settembre-novembre 2021). La rinuncia è dovuta ad un non meglio identificato «intervento medico». Watts verrà sostituito da Steve Jordan, 64 anni, uno dei session men più famosi in circolazione (ha suonato con Clapton, Springsteen, BB King, Dylan...). E con la sua consueta e misurata ironia ha commentato: «Per una volta sono andato fuori tempo. Sto lavorando duramente per tornare completamente in forma, ma oggi su consiglio degli esperti ho accettato il fatto che questo richiederà un po' di tempo».

Matteo Scipioni