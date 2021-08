Protesta dei "Genitori", modificato lo spot con il "porcaputtena" di Banfi

Rilanciato agli Europei di calcio dall’esultanza di Ciro Immobile davanti alle telecamere, il 'porca puttena', esclamazione tipica del personaggio di Oronzo Canà alias Lino Banfi, è tornato anche nello spot TimVision dedicato all’offerta calcio e sport della piattaforma, protagonista l’attore pugliese. L’esclamazione è finita però nel mirino del Moige, il Movimento genitori che - in seguito alla messa in onda di un’altra versione dello spot, in cui la battuta finale di Banfi diventa 'lapalissianamente' - ha parlato di «vittoria dei diritti dei minori», rivendicando che la pubblicità era stata modificata «dopo la denuncia del Movimento Italiano Genitori all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato Tv Minori».

Tim ha precisato tuttavia che «non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio». Anche la diversa battuta dell’attore, dunque, non ha nulla a che fare con le polemiche ma rientra nello storytelling di una classica campagna a episodi.

