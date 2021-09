Il Covid fa slittare l'uscita dei sequel di Top Gun e Mission Impossible

Il Covid continua a scombinare il calendario delle uscite cinematografiche. La Paramount ha deciso infatti di rinviare l’uscita sia di Top Gun: Maverick e di Mission: Impossibile 7, rispettivamente al 27 maggio e 30 settembre del 2022.

Secondo quanto riferisce Deadline, i ritardi sono dovuti alle preoccupazioni per la variante Delta e l'aumento dei contagi. Piuttosto che rischiare sulla data di uscita di film franchise da miliardi di dollari, la Paramount preferisce aspettare che le cose migliorino. Per lo stesso motivo ha deciso di non trasferire i film sulla sua piattaforma digitale Paramount Plus.