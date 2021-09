Sting, a novembre nuovo disco inediti "The Bridge"

MILANO (ITALPRESS) - Uscirà il 19 novembre il nuovo album di inediti di Sting, "The Bridge". Ad anticipare la pubblicazione il primo singolo inedito "If It's Love". "Non sono sicuramente il primo cantautore che paragona l'innamoramento o la fine dell'amore con una malattia incurabile e non sarò certo l'ultimo" ha detto Sting. "If It's Love è il mio contributo a quel modello in cui la metafora dei sintomi, diagnosi e la propria incapacità rendono tutti noi simili tanto da ritrovarci a sorridere mestamente". (ITALPRESS). mgg/com 01-Set-21 18:02

