Gigi D'Alessio al Teatro Regio il 10 novembre del 2022

Gigi D'Alessio al Regio il 10 novembre, ma del 2022. A causa del perdurare delle normative vigenti legate al covid, il concerto del cantante napoletano del «Noi due tour – A gentile richiesta», in programma al Teatro Regio di Parma, previsto inizialmente per il 2020 e riprogrammato al 2021, è rinviato al 2022.

La nuova data di Parma è stata calendarizzata per il 10 novembre 2022 (recupero del 1° aprile, 27 maggio e 28 ottobre 2020 e 29 ottobre 2021).

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

Gigi tornerà davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: «a gentile richiesta» infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco «Noi due» uscito a ottobre, e interagire ol cantautore. Si ricorda che prosegue la vendita dei biglietti per la nuova data: - tramite il circuito www.ticketone.it presso l’Arci Provinciale di Parma (Via Testi, 4). Info: Arci Parma – CAOS Organizzazione Spettacoli: tel. 0521 706214 – info@arciparma.it