E' morto l'attore Elio Pandolfi, aveva 95 anni

E’ morto questa notte nella sua casa romana l’attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni.

Elio Pandolfi ospite a Mangiacinema 2016

Ecco l'articolo che uscito sulla Gazzetta di Parma per l'occasione:

"Elio Pandolfi è un attore, doppiatore e cantante. Una delle voci più note al grande pubblico italiano. E’ nato a Roma e nel 1944 e ha frequentato l’Accademia di arte drammatica di Orazio Costa con Bice Valori, Mario Scaccia, Paolo Panelli. Negli anni delll’Accademia si mette subito in luce per l’eclettismo di interprete mimo e cantante e il passaggio al teatro di rivista risulta automatico. Nel 1948, dopo il debutt al Teatro La Fenice, entra nel Piccolo Teatro della Città di Roma e nella compagnia del teatro comico-musicale di Radio Roma. È al fianco di W. Osiris in Festival (1954) prima che Garinei e Giovannini gli affidino un ruolo di rilievo in Carlo non farlo (1956). Nel frattempo inizia a lavorare nel cinema sia come doppiatore che in veste di caratterista ( Altri tempi , 1952). Negli studi radiofonici della Rai fa coppia con A. Steni con cui partecipa anche ai primi varietà televisivi come “I cinque sensi sono sei”. Iniziano una serie di collaborazioni e ruoli importanti come Festival, L’impresario delle Smirne, lo sceneggiato televisivo Orgoglio e pregiudizio. Nel 1963 partecipa al primo spettacolo di satira politica e di costume Scanzonzatissimo. Intensissima la sua attività di doppiatore. Dal 1985 si dedica assiduamente all’Operetta e al suo antico amore, l’Opera lirica. Nel 2001 ha ricevuto il premio internazionale del Festival dell’Operetta di Trieste. Da alcuni anni svolge intensa attività concertistica con il pianista Marco Scolastra".