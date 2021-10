Casa di carta 5, il gran finale dal 3/12

Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina", assicura il Professore (Álvaro Morte). Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all’interno della Banca di Spagna. Netflix rilascia le prime immagini e il teaser del Volume 2 de La Casa di Carta Parte 5, che il 3 dicembre debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Questi sono i cinque episodi finali che segneranno la fine della rapina.