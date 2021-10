E' morto il chitarrista jazz Franco Cerri. Aveva 95 anni

Il mondo del jazz è in lutto per la morte del grande chitarrista Franco Cerri, mancato a Milano a 95 anni. Ne dà conferma Enrico Intra, con cui aveva aperto la scuola 'Musica oggì nel 1987.

«Abbiamo suonato insieme per mezzo secolo - racconta Intra - abitando insieme questo mondo del suono cui mancherà un ottimo docente di chitarra, perchè Franco riusciva a cominciare tutta la sua esperienza e personalità d’uomo, era molto comunicativo, disponibile, educato, civile, umano, quelle belle doti che dovrebbero avere tutti quanti, era fortunato chi lo frequentava e quindi anche gli studenti».

