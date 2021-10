I “peccati di vecchiaia” di Brahmscon Giuffredi e Nicoletta a Parma

Gli ultimi capolavori per clarinetto e pianoforte scritti da Johannes Brahms sono la prossima proposta d’ascolto dell’originale rassegna “Peccati di vecchiaia”, XIX stagione dei Concerti della Casa della Musica di Parma, organizzata dalla Società dei Concerti di Parma insieme con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica, con la direzione artistica del Maestro Giampaolo Bandini. Appuntamento: lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 20.30.

Di scena, due artisti italiani tra i più apprezzati sulla scena internazionale: il clarinettista Corrado Giuffredi e il pianista Federico Nicoletta, che eseguiranno le Sonate op. 120 n. 1 e 2 per clarinetto e pianoforte e i 4 Klavierstücke per pianoforte op. 119. Le due Sonate sono state scritte nel 1894, tre anni prima della morte di Brahms, mentre i Klavierstücke risalgono al 1893: ad accomunarli, sono le atmosfere intimistiche, a tratti malinconiche, e l’amore del compositore per i canti popolari che, magistralmente rielaborati, ne arricchiscono il tessuto musicale.

Corrado Giuffredi è primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana. Con l’Orchestra Filarmonica della Scala ha partecipato a numerosi concerti nei festival internazionali più prestigiosi sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Baremboim. Nel 2010 si è esibito per la prima volta in Israele su invito del Maestro Giora Feidman al festival “Klezmer in Galilea”. Ha eseguito in prima esecuzione italiana il concerto per clarinetto e orchestra di Krzistof Penderecki.

Federico Nicoletta si è esibito da solista per il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro alla Scala, la Società dei Concerti di Milano, con l’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano e l’Orquesta RTVE-Radio Televisión Española, la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra Giovanile Italiana, al Bologna Festival.

La rassegna concertistica proseguirà l’8 novembre con il Trio Rigamonti e i Trii op. 148 D897 “Notturno” e op. 100 D 929 di Franz Schubert. Nella serata conclusiva, il 15 novembre, la pianista Mariangela Vacatello interpreterà la Sonata n. 3 op. 58 di Fryderyk Chopin, la “Sonata degli insetti” n. 10 op. 70, Vers la flamme op. 72 e le Due danze op.73 di Alexander Scriabin.

La Stagione 2021 della Società dei Concerti di Parma è realizzata grazie al Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Cultura del Comune di Parma - Casa della Musica, con il sostegno di Chiesi Farmaceutici, Sinapsi Group, Fondazione Monte Parma, Oceania Capital.

Biglietti:

Biglietto Intero €20;

Ridotto età*€15;

Ridotto Soci**€13;

Studenti*** €7

*Over 60 e Under 30; **Possessori Card Società dei Concerti di Parma; *** Studenti Liceo Musicale Bertolucci, Università degli Studi di Parma, Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

I biglietti ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 19.30 la sera degli spettacoli presso la reception della casa della musica., p.le San Francesco, 1 - Parma.

Per informazioni:

Società dei concerti di Parma: dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì 0521-572600 - marketing@societaconcertiparma.com - www.societaconcertiparma.com