James Michael Tyler è morto all’età di 59 anni. L’attore è conosciuto come Gunther - il manager della caffetteria Central Perk - della serie Friends.

«Il mondo lo ha conosciuto come Gunther (il settimo amico di Friends) ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito», afferma Toni Benson, il suo agente.

Tyler è morto nella sua abitazione a Los Angeles per un cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato nel 2018.