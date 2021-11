Corale Verdi: «Due Foscari» da applausi al Ridotto del Regio

Si è svolto nei giorni scorsi al Ridotto del Teatro Regio, l’atteso concerto della Corale Verdi, inserito nella rassegna Cori al Ridotto. La Corale Verdi ha proposto una selezione dell’opera «I due Foscari», inserita nel Progetto 27 con il quale vengono proposte, anno dopo anno ed in rigoroso ordine cronologico, le opere del Maestro.

Prima dell’inizio del concerto, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, la presidente dell’associazione Parma-Worms Marita Tann, visibilmente commossa, ha ricevuto dalle mani della presidente della Corale Verdi Enrica Valla la tessera di socio benemerito, quale segno di stima ed affetto per un’associazione sempre vicina alla Corale ed alla città di Parma che ha accolto con grande disponibilità e squisita ospitalità il Coro anche in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza dei 35 anni del gemellaggio Parma-Worms, nell’ottobre 2019.

Il concerto, primo evento con procedure anti-Covid aggiornate, in cui il pubblico ha potuto partecipare quasi a pieno regime con mascherina e Green pass obbligatorio ma senza il distanziamento in sala, ha registrato come sempre il tutto esaurito.Il Coro della Corale Verdi è apparso in grande forma, sfoggiando colori appropriati con grande compattezza, alternando sul palcoscenico le sezioni maschili e le sezioni femminili al fine di consentire una maggior partecipazione di pubblico.

Di grande levatura artistica anche la prova delle tre voci soliste: il soprano Chiara Mogini, il tenore Alex Magri ed il baritono Carlo Maria Cantoni hanno interpretato magistralmente i momenti salienti dell’opera.

Il concerto, diretto dal maestro Andrea Chinaglia ed accompagnato al pianoforte dal Maestro Claudio Cirelli, ha avuto il sostegno di MHS Italia e di Bper Banca e si è concluso in un clima di grande partecipazione con grandi applausi per tutti i protagonisti.

r. s.