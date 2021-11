La stagione lirica anticipa. E parte con l'operetta

La Stagione Lirica comincia un mese prima e ... con l'operetta. Il Teatro Regio spalanca le porte all'allegria, per invitare il pubblico a tornare in sala. L'11 e 12 dicembre debutta in prima assoluta "Gran Teatro Reinach", operetta commissionata per celebrare l’amato teatro della città distrutto in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra. Si tratta di un florilegio dei più bei brani d'operetta legati da un canovaccio inedito scritto da Sergio Basile.

Poi, il 12 gennaio, vigilia di Sant'Ilario, "Carmen" di Bizet, repliche fino al 23 gennaio. Titolo raro, "La Favorita" di Donizetti, il 25 e 27 febbraio. "La Norma", temuto capolavoro di Vincenzo Bellini, in scena dal 18 marzo.

Ciliegina sulla torta "Ascesa e caduta della città di Mahagonny" di Kurt Weill il 26, 28 e 30 aprile.

La Stagione lirica, 5 titoli e 22 recite da dicembre 2021 ad aprile 2022, è stata presentata questo pomeriggio. Abbonamenti dal 17 novembre (prelazione), dal 25 i nuovi.