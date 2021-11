I Maneskin in smoking, botta e risposta social con Pillon

Trionfo BTS agli American Music Awards. La boy band sudcoreana formatasi a Seul nel 2013 e composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook ha vinto in tutte e tre le categorie per le quali era stata nominata, 'Miglior gruppo pop', 'Miglior canzone pop' (Butter) e 'Miglior artistà. Ma la serata che si è svolta al Microsoft Theater a Los Angeles è stata anche un battesimo per i Maneskin. La band romana, composta da da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), non ha vinto alcun premio tuttavia ha trascinato il pubblico esibendosi con "Beggin", la cover per la quale erano candidati ai premi.

Polemica a distanza con Pillon

Damiano lo aveva promesso via social, dopo le critiche ricevute dal senatore della Lega Simone Pillon per il look tra trasparenze e reggicalze portato sul palco degli Mtv Ema: «Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon», aveva scritto il frontman dei Maneskin dopo il successo a Budapest. E così la band ha fatto: sul palco degli American Music Awards i Maneskin si sono presentati in smoking e papillon sulle note di "Beggin" (erano candidati nella categoria «Favorite trending Song», ma non hanno vinto). Smoking per tutti dunque, anche per Victoria.

E Pillon, stavolta, in un post su Twitter, non ha potuto che concedere l’onore delle armi: «Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai Maneskin. Ottimo outfit ragazzi! E complimenti per aver mantenuto la promessa. Mi toccherà canticchiare Beggin' in Senato per sdebitarmi».





Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai #maneskin

Ottimo outfit ragazzi!

E complimenti per aver mantenuto la promessa.

Mi toccherà canticchiare Beggin' in Senato per sdebitarmi .

Buon a tutti voi! pic.twitter.com/9En7onUdKX — Simone Pillon (@SimoPillon) November 22, 2021