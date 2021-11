Sulle tracce di Giuseppe Verdi: "Paesi che vai…" è a Parma e Busseto

Definito “il cigno di Busseto”, Giuseppe Verdi è nato in una piccola frazione di questa città, chiamata Le Roncole, e nella provincia parmense ha vissuto gran parte della propria vita. Comune italiano di quasi 7.000 abitanti, situato in quella parte di Pianura Padana chiamata “la bassa”, Busseto dista circa 40 km da Parma e ha origini antichissime, con tracce che risalgono all’età del bronzo e alla successiva colonizzazione romana. Dalla seconda metà del X sec., la città è appartenuta alla potente famiglia Pallavicino, che ne ha fatto la capitale del proprio Stato.

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di RAI UNO, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura), che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva a Parma e Busseto.

Livio Leonardi, partendo da Piazza Verdi a Busseto, condurrà il suo pubblico alla scoperta della terra che ha dato i natali a Giuseppe Verdi. Lo farà seguendo le tracce del grande compositore nei luoghi che lo hanno visto crescere e imporsi nel panorama musicale internazionale.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nelle strade, nelle dimore e nelle Chiese in cui Verdi si è formato e affermato.

Partendo dalla sua casa natale a Le Roncole, dove il giovane Giuseppe Verdi accoglierà il conduttore, e dalla Chiesa in cui suonò per la prima volta, il racconto proseguirà in Casa Barezzi, dove visse il grande mecenate, amico e suocero del

Maestro. Le telecamere si sposteranno nella Chiesa di Santa Maria della Steccata a Parma, per indagare la misteriosa sorte del Parmigianino, per poi arrivare nel Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Villa Pallavicino, giungendo, dopo, nel Teatro Verdi di Busseto e nella Villa di Sant’Agata, in cui il compositore trascorse i suoi ultimi 50 anni.

Ma non è finita qui… sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale “VISIONI” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio – andremo alla scoperta di alcune location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche e serie televisive, entrando nel Teatro Regio di Parma.

E infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze di un Parco nazionale che si estende in ben due regioni.

Appuntamento dunque su Rai Uno, tutte le domeniche alle 9.40, per un racconto indimenticabile dentro la storia, in compagnia di Livio Leonardi e di “Paesi che vai”.

