E’ atterrato a Malpensa alle 13 con un volo proveniente da New York ed è risultato positivo al Covid: è la seconda volta che Bryan Adams contrae il virus in un mese, come ha spiegato lui stesso sul suo profilo Instagram.

«Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto», ha scritto la rockstar canadese di 62 anni.