Maneskin, partirà da Pesaro il tour 2022

Il tour 2022 dei Maneskin partirà da Pesaro il prossimo 27 gennaio, quando è stata fissata la data zero. Ad annunciare il concerto della band italiana vincitrice di Eurovision Song Contest 2021 e migliore band rock, la prima italiana, agli Ema, è il sindaco Matteo Ricci con un post sulla propria pagina Facebook. «Sarà un grande onore ospitare nella nostra città i Maneskin, dopo il loro grande successo internazionale in giro per il mondo, scalando le classifiche di ogni Paese. Un grande traguardo. Un grande evento all’interno della bellissima Vitrifrigo Arena», ha aggiunto il sindaco. Tutte le altre date del tour, dal 20 marzo a Bologna fino al 23 aprile a Verona sono dola out sia in Italia che all'estero. Gran finale il 9 luglio a Roma, Circo Massimo

