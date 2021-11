Salotti Musicali Parmensi: concerti il 4 e il 19 dicembre

Ultimi due concerti dell'ottava edizione della rassegna itinerante "Salotti Musicali Parmensi: un itinerario di musica d'arte dei Palazzi storici" in collaborazione con la delegazione del FAI di Parma, la Fondazione Monteparma, Fideuram, e il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Parma.

Al Teatro del Collegio Maria Luigia è in programma "I salotti musicali parigini della Principessa di Polignac" sabato 4 dicembre alle 17, alla Biblioteca di San Giovanni domenica 19 dicembre alle 11 sarà la volta delle Quattro stagioni di Vivaldi interpretate dal violinista Marco Bronzi insieme ai Solisti di Orchestra da Camera di Parma, con l'ausilio straordinario di un violino Stradivari: il "Golden Bell" del 1668, messo a disposizione dalla fondazione "Alago Familienstiftung" tramite il network internazionale "Friends of Stradivari" di Cremona e dal valore quasi inestimabile anche per il miracoloso stato di conservazione).

Il concerto del 4 dicembre rappresenta la rievocazione dei salotti di Winnareta Singer, ricca ereditiera americana, nipote della dinastia che produceva le macchine da cucire "Singer" e divenuta Principessa di Polignac dopo essere convolata a nozze con il principe parigino Edmond de Polignac. Winnareta Singer-Polignac fu la più grande mecenate e musa della musica francese che va dalla Bélle Epoque fino alle avanguardie, ricevendo il pubblico e i principali esponenti della cultura nel suo "Salon" del palazzo di Avenue Henry Martin. Saranno eseguiti brani di Mozart e Ravel con i Solisti dell'Orchestra da Camera di Parma e l'arpista svizzera Elisa Netzer e il flautista Giovanni Mareggini come solisti nel concerto per flauto ed arpa di Mozart, oltre che nel settimino di Ravel.

Il biglietto dei due concerti è di 7€ con acquisto al Parma Point a fianco del Teatro Regio in via Garibaldi.