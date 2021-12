Sara Cocconi ha vinto il Premio DAMS al Festival Sotto 18 Off - Video

Un padre, una figlia, una casa: e, forse, un mistero. Della mente, della vita. Il corto di una sedicenne studentessa del liceo Bertolucci, Sara Cocconi, ha vinto il Premio Giuria Dams al prestigioso "Sotto18 Off" di Sottodiciotto Film Festival & Campus 2021. Un film breve che - come si legge nella motivazione del riconoscimento - "affronta con lucidità tematiche di cui ancora troppo poco si parla, quali la depressione giovanile e la solitudine, mostrandosi capace di coniugare ad una buona capacità tecnica idee chiare in merito alla manifestazione dei disturbi mentali"