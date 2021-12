Cinema sotto l'albero: rassegna per famiglie

Fino al 31 dicembre al cinema Astra e D’Azeglio una rassegna di proiezioni cinematografiche gratuite per bambini e famiglie.

Dal 27 al 31 dicembre la rassegna “Cinema sotto l’albero” offrirà alle famiglie cinque film d’autore in programma al cinema D’Azeglio alle 10.30: Lo schiaccianoci e i quattro regni (lunedì 27 dicembre) di Lasse Hallström e Joe Johnston; Il richiamo della foresta (martedì 28 dicembre) di Chris Sanders; A Christmas Carol (mercoledì 29 dicembre) di Robert Zemeckis; Vita di Pi (giovedì 30 dicembre) di Ang Lee e per finire, l’ultimo giorno dell’anno, sarà riproposto un grande classico del cinema di animazione Nightmare before Christmas diretto da Henry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton.

PROGRAMMA PROIEZIONI:

Lunedì 27 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018, 99’)

Regia di Lasse Hallström e Joe Johnston.

Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo magico, dove incontra soldati fatti di pan di zenzero e un esercito di topi.

Martedì 28 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Il richiamo della foresta (2020, 100’)

Regia di Chris Sanders.

Nuovo adattamento del romanzo di Jack London, storia dell'affermazione di un cane nel mondo ferino dei cercatori d'oro.

Mercoledì 29 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: A Christmas carol (2009, 92’)

Regia di Robert Zemeckis.

La storia di un vecchio avaro che deve affrontare i Fantasmi del Passato, Presente e Futuro, che porteranno la gentilezza nel suo freddo cuore.

Giovedì 30 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Vita di Pi (2012, 127’)

Regia di Ang Lee.

Tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize), il film segna l'approdo al 3D del pluripremiato regista Ang Lee.

Venerdì 31 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Nightmare before Christmas (1993, 86’)

Regia di Henry Selick e Tim Burton.

La notte che Jack Skeletron, Signore di Halloweentown, decise di prendere il posto di Santa Claus a Christmastown, i bimbi ricevettero i più spaventosi tra i doni. Il Natale immaginato dal genio di Tim Burton.

INFO ACCESSO PROIEZIONI

Ingresso gratuito.

Dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, a seguito del D.L. 26 novembre 2021/172, l’accesso alle sale cinematografiche sarà consentito esclusivamente a persone vaccinate o guarite da covid 19 (Super green-pass) e a bambini under 12.

E' obbligatoria mascherina Ffp2