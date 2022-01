Kylie Minogue, esce il remix di A Second to Midnight

L’icona pop Kylie Minogue e Years & Years annunciano l’uscita del remix ufficiale del loro singolo di grande successo «A Second to Midnight» realizzato in collaborazione con la dj, produttrice e Icona Drag Jodie Harsh. «A Second to Midnight (Jodie Harsh Remix)» è un pezzo ideale per iniziare al meglio il nuovo anno.

La versione originale di «A Second to Midnight» ha anticipato l'uscita di «Disco: Guest List Edition» (Bmg), progetto che contiene un’ampia varietà di nuovi remix dei brani di «Disco» e importanti collaborazioni inedite. Oltre che «A Second to Midnight», l’album contiene anche il brano «Kiss of Life» con Jessie Ware, la collaborazione con la leggenda della disco music Gloria Gaynor in «Can't Stop Writing Songs About You» e quella dello scorso anno insieme a Dua Lipa, sulle note di «Real Groove (Studio 2054 Remix)».

Kylie Minoue si esibirà insieme con Years & Years alla vigilia di Capodanno, all’interno dello speciale in onda su Bbc One, «The Big New Years & Years Eve Party with Kylie and Pet Shop Boys».