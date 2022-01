"Marjorie Prime" sabato 15 all'Arena del Sole di Roccabianca

MARJORIE PRIME

di Jordan Harrison

traduzione Matteo Colombo

regia Raphael Tobia Vogel

con Ivana Monti, Elena Lietti, Pietro Micci, Sebastiano Spada

scene Marco Cristini

luci Paolo Casati

costumi Sasha Nikolaeva

video Cristina Crippa

produzione Teatro Franco Parenti

Ivana Monti, grande interprete del teatro italiano, e un cast di ottimi attori porteranno in scena sabato 15 gennaio alle ore 21.15 al Teatro Arena del Sole di Roccabianca lo spettacolo “Marjorie Prime”, regia di Raphael Tobia Vogel. In un futuro non così lontano, l’ultraottantenne Marjorie sta vivendo i primi sintomi del morbo di Alzheimer.

Per frenarne il decadimento, la figlia Tess e il genero Jon chiamano in servizio Prime, proiezione digitale e ringiovanita di Walter, marito di Marjorie deceduto da alcuni anni. Prime si nutre delle memorie di Marjorie e dei suoi familiari, le riorganizza, cerca di avvicinarsi il più possibile alla persona di Walter provando a riprodurne i moti più nascosti dell’anima. Marjorie racconta aneddoti della propria vita con Walter a Prime, e si diverte a riascoltare il nuovo racconto edulcorato e abbellito, che diventerà il suo nuovo ricordo. Per portare in scena questa partitura in equilibrio tra fantascienza e dramma famigliare, giocata su sfumature e chiaroscuri, vuoti affettivi e inganni della memoria nel corto circuito tra vita reale e digitale, serviva un cast all’altezza.

Il regista Vogel l’ha trovato, a cominciare da Ivana Monti, gran signora del teatro, perfetta per intelligenza, umorismo caustico, sensibilità. Testo finalista al Premio Pulitzer 2015, quello di Jordan Harrison messo in scena da Raphael Tobia Vogel sorprende non solo per l’interesse del tema futuribile - il rapporto fra esseri viventi e intelligenze artificiali -, ma anche per la resa teatrale dello spettacolo. I dialoghi fra Marjorie e sua figlia sono bellissimi, e anche il rapporto che c’è fra di loro è fortissimo. Merito delle due attrici: una ritrovata, bravissima, sensibilissima Ivana Monti e una notevole Elena Lietti che in scena è la figlia. Pietro Micci interpreta con bravura il ruolo del marito della figlia di Marjorie mentre Sebastiano Spada quello del Prime. I biglietti dello spettacolo, al costo 18 euro, sono prenotabili al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

Link video https://fb.watch/aqlLJ-NbK1/

TEATRO ARENA DEL SOLE ROCCABIANCA

sabato 15 gennaio ore 21.15

ingresso 18 euro

prenotazioni 339.5612798