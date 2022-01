Sanremo: in tv si cambia, news avanti ma niente calcio

Canale 5 smonta C'è posta per te e Grande Fratello Vip per evitare la contrapposizione con il Festival di Sanremo. Rete4 va avanti con gli approfondimenti settimanali e La7 resta accesa con i titoli di punta nei giorni caldi dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sky va per la sua strada con Masterchef e le serie cult. Il festival evita, però, la concorrenza del calcio: il match di cartello di sabato 5 febbraio, Inter-Milan, si gioca alle 18 (su Dazn), mentre alle 20.45 (durante la finale) c'è Fiorentina-Lazio. E durante la settimana quest’anno non ci saranno partite di serie A, nè di Champions, Europa, o Conference League (da metà febbraio), mentre la Coppa Italia riprende l’8 febbraio con Inter-Roma per i quarti di finale.

Martedì 1 febbraio debutta l’'Ama ter'. Canale 5 fa spazio al film Poveri ma ricchissimi con Enrico Brignano. Italia 1 propone Noi, con Lupita Nyong'o, Rai2 Rapina in corso con Nicolas Cage. Rete4 manda in onda Sempre più Fuori dal coro, Rai3 conferma Cartabianca, La7 diMartedì. Su Sky Cinema Uno c'è Pig - Il piano di Rob, ancora con Cage, mentre Sky Atlantic ripropone la più epica delle serie tv, Il trono di spade.



Mercoledì 2 febbraio, seconda serata di Sanremo, Rai3 conferma Chi l’ha visto?, mentre su Canale 5 c'è la commedia Un boss in salotto con Cortellesi-Papaleo, su Italia 1 Speciale Iene, Due anni di Covid. Film anche su Rai2 (Replicas), mentre su Rete4 va in onda Dentro la Zona bianca. Su La7 confermato Non è l’Arena. Su Sky Uno appuntamento con il Best Of di Italiàs Got Talent, su Sky Atlantic due nuovi episodi di Euphoria, con Zendaya, su Sky Cinema Due The Humbling - L’ultimo atto di Barry Levinson, con Al Pacino e Greta Gerwig.

Giovedì 3 febbraio al festival Canale 5 risponde proponendo Cetto c'è senzadubbiamente, Italia 1 con Kill Bill - volume 1, Rai2 con Darkest Minds, Rai3 con La ruota delle meraviglie. La7 conferma Piazzapulita, Sky Uno Masterchef. Sky Atlantic propone Terminator: The Sarah Connor Chronicles; Sky Arte Art of Museum, un viaggio attraverso otto città, otto musei e i loro capolavori.



Venerdì 4 febbraio contro la serata delle cover ancora film: Attenti al gorilla su Canale 5, Ancora auguri per la tua morte su Italia 1, Le ultime 24 ore su Rai2, Tre manifesti a Ebbing, Missouri su Rai3, mentre su Rete4 c'è Quarto grado - Le storie e su La7 resta Propaganda Live. Su Sky Atlantic spazio al terzo e quarto episodio di Christian, il supernatural crime drama con Edoardo Pesce nei panni dello sgherro di un boss della Roma di periferia che inizia a compiere miracoli.

Sabato 5 febbraio gran finale all’Ariston. Canale 5 trasmette Matrimonio a Parigi, Italia 1 il family movie Il viaggio di Arlo, Rete4 007 Vendetta privata. Su su Rai2 c'è FBI, su Rai3 La truffa dei Logan. Tanti film anche su Sky: su Cinema Family Bernie il delfino 2; su Sky Arte una Serata Herzog - Nosferatu, il principe della notte; su Atlantic Soartacus - Sangue e sabbia, mentre Documentaries propone Marvel Renaissance, storia della clamorosa rinascita della Marvel Comics dopo la bancarotta.