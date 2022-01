Un secolo di Tebaldi

Ricorre quest’anno il Centenario della nascita di Renata Tebaldi, la celebre soprano, alla quale Langhirano è legato da grande affetto. Nata a Pesaro il 1° febbraio 1922, la Tebaldi era estremamente affezionata al paese dove trascorse gran parte della sua infanzia insieme alla famiglia della madre.



In occasione di questa importante ricorrenza l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Langhirano, l’associazione Accademia degli Incogniti e con il patrocinio della «Fondazione Renata Tebaldi» di San Marino, intende condividere con la cittadinanza il ricordo della sua «voce d’angelo», organizzando martedì una serie di iniziative, nel rispetto delle misure sanitarie in vigore.

Si inizierà alle 10 in Municipio, con una breve cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità e della Fondazione Arturo Toscanini, nel corso della quale si scoprirà il banner appositamente realizzato per il Centenario; successivamente verranno trasmessi tramite impianto di audio diffusione alcuni delle sue interpretazioni più famose. Alle 11 la cerimonia proseguirà al cimitero di Mattaleto, dove la Tebaldi riposa, per deporre alcuni omaggi floreali con l’accompagnamento di un momento musicale a cura de «La Toscanini».



Anche i commercianti del centro storico saranno coinvolti nella manifestazione e diffonderanno nei vari esercizi alcuni dei brani più famosi interpretati dalla Soprano nel corso della sua brillante carriera. La Pro Loco per l’occasione ha allestito la vetrina della propria sede, con libri, quadri e immagini video della Tebaldi che scorreranno per tutto il giorno su un televisore. Una serie di iniziative simboliche, certamente limitate dalla attuale evoluzione epidemiologica, ma che vogliono essere soltanto il punto di partenza di un anno di celebrazioni, tra cui spiccheranno un’edizione speciale del Festival di Torrechiara Renata Tebaldi e l’intitolazione alla soprano di una parete nella Sala Giunta del Municipio.

M.C.P.