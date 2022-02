Sanremo, Amadeus ringrazia Mattarella e dà il via al televoto

La terza puntata di Sanremo si è aperta con il saluto di Amadeus al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha prestato giuramento. Amadeus ha rivelato che Mattarella ha assistito all'ultimo storico concerto di Mina e ha "lanciato" "Grande, grande, grande", suonata dall'orchestra, proprio in suo onore.

La novità, rispetto alle prime due serate, nelle quali a votare per la classifica era la sala stampa, è che questa volta i voti arrivano al 50% da un giuria demoscopica e per il restante 50% dal televoto.

In questa terza serata vengono eseguite tutte e 25 le canzoni in gara.

Grande attesa per Drusilla Foer, terza "primadonna" di questa edizione di Sanremo, e per Saviano e il suo monologo in occasione della ricorrenza dell'attentato di Capaci con il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino assassinati dalla mafia.