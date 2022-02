Emma risponde alle critiche sulle sue gambe e si rivolge alle ragazze: "Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo così com'è"

Criticata per il suo look di Sanremo: "una con le gambe importanti non può mettere le calze a rete". Così Emma ha risposto dal suo profilo Instagram:

"Buongiorno a tutti dal Medioevo. Non so se questo è più imbarazzate o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere.

Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno.

Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele, queste gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone a Sanremo era necessaria perché è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne

Ragazze, siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è. Le persone, purtroppo, dimenticano che le parole hanno un peso importante".