58° Concorso internazionele voci verdiane città di Busseto dal 21 al 26 giugno

Il Teatro Regio di Parma informa che il 58° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto, si svolgerà dal 21 al 26 giugno 2022 (non dal 13 al 18 come precedentemente comunicato). Restano invariati i termini per le domande di partecipazione, che dovranno pervenire via mail entro e non oltre il 22 aprile 2022, all’indirizzo vociverdiane@teatroregioparma.it.



Il Concorso è indetto dal Comune di Busseto in onore e in memoria di Carlo Bergonzi, ed è presieduto da Stefano Nevicati, Sindaco di Busseto, e organizzato dal Teatro Regio di Parma.



Il Concorso è rivolto a tutti i cantanti tra i 18 e i 35 anni e assegnerà il 1° Premio “Carlo Bergonzi” di 3.000 euro; il 2° Premio di 2.500 euro offerto dal Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi”; il 3° Premio di 1.000 euro. Alla miglior voce femminile sarà inoltre assegnato il Premio speciale Renata Tebaldi, di 1.000 euro, offerto dall’Associazione Verdissime.com.



I vincitori, i Semifinalisti e i Finalisti potranno essere inoltre impegnati nelle produzioni operistiche, nei concerti o in altre manifestazioni programmate all’interno del Festival Verdi e Verdi Off 2022.



Presieduta dal Direttore generale del Teatro Regio di Parma Anna Maria Meo, la Giuria del Concorso sarà composta da autorevoli esponenti del mondo musicale, direttori e responsabili di alcune tra le più prestigiose case d’opera e istituzioni musicali internazionali, cui nella fase finale si aggiungerà un membro del Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi”.



I vincitori del Concorso saranno proclamati sabato 25 giugno 2022 al termine del Concerto dei finalisti aperto al pubblico, accompagnati dalla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Fabrizio Cassi, in programma alle ore 21.00 nel Cortile di Villa Pallavicino a Busseto. Tutti i premiati saranno protagonisti del Concerto di Gala dei Premiati domenica 26 giugno 2022 alle ore 21.00, nei pressi della Casa Natale del Maestro a Roncole Verdi.

Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili online. Per informazioni: Segreteria del 58° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto- vociverdiane@teatroregioparma.it - www.teatroregioparma.it - www.vociverdiane.com



Il 58° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto è realizzato con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi”, verdissime.com, Fondazione Cariparma.



L’immagine del Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto è un particolare del monumento in bronzo a Giuseppe Verdi, opera dello scultore Luigi Secchi, inaugurato nel 1913 nella piazza centrale di Busseto intitolata al Maestro.