Q-note, il loft della musica a Parma

Si chiama Q-Note ed è una «zona franca» dove esibire il proprio talento e realizzare video e registrazioni di alta qualità poi diffusi su YouTube. L’unica caratteristica richiesta? Non si accettano cover. Q-Note, il progetto pensato da Paolo Artoni, direttore creativo, ideatore e fondatore di Qreactive, e da Helder Stefanini, batterista (Raw Power, Riccardo Fogli, Luciano Ligabue) e insegnante, è prima di tutto un loft, al primo piano dello stabile che ospita l’agenzia, in via Verona. Guarda il video