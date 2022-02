Il Teatro Verdi di Busseto riparte da Tullio Solenghi e Alessandro Fullin

Torna la prosa, meglio «un assaggio» di prosa, al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. Ater Fondazione e l’amministrazione comunale di Busseto annunciano due appuntamenti per il mese di marzo, due momenti leggeri ma di sicuro richiamo: l'intento è riavvicinare il pubblico allo spettacolo dal vivo.

Si parte il 12 marzo con Tullio Solenghi nello spettacolo - l’esilarante testo è firmato da Woody Allen- «Dio e morto e neanche io mi sento tanto bene» accompagnato dalle musiche che hanno caratterizzato i film più significativi del genio cinematografico eseguite dal vivo dal Nidi Ensemble diretto da Alessandro Nidi. Il secondo appuntamento è per sabato 26 marzo alle ore 21, con il nuovo spettacolo di Alessandro Fullin «Le sorelle Robespierre». Qui il comico triestino aggiunge una tappa al suo esilarante viaggio nel tempo, nel «periodo del Terrore» della Rivoluzione francese. L’interpretazione en travesti di Fullin, nei panni della duchessa Adalgisa De Parure, è completata dalla presenza di Simone Faraon, negli sfarzosi abiti di una duchessina in età da matrimonio. «Torniamo ad incontrarci in teatro - sottolinea Stefano Nevicati, sindaco di Busseto - Lo facciamo con prudenza, nel rispetto dei nostri abbonati e spettatori affezionati, ma anche per quello dovuto agli artisti che avremmo già voluto applaudire e che attendiamo impazienti».

«Dopo quasi due anni di totale chiusura, il sipario del Teatro Verdi doveva necessariamente rialzarsi nel segno del divertimento e della leggerezza – aggiunge Roberto De Lellis, direttore di Ater Fondazione - Queste due parole ci hanno guidato nella scelta degli spettacoli che abbiamo voluto proporre per rendere di nuovo familiare l’abitudine al teatro, un’esperienza da condividere collettivamente». Biglietti da 15 a 25 euro l'intero. Ridotto per gli abbonati della Stagione 2020: da 11,25 a 20 euro. Informazioni allo Iat di Busseto, tel 0524 92487, info@bussetolive.com.

r.s.