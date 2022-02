Barbara Minghetti in corsa per la poltrona da sindaco. A Como

Nuova sfida per Barbara Minghetti. La consulente del Teatro Regio, arrivata a Parma insieme ad Anna Maria Meo ma con l'incarico di seguire i progetti speciali e in particolare la curatela della kermesse «Verdi Off», rassegna parallela al Festival Verdi con caratteristiche di gratuità e inclusività, è in corsa per la poltrona da primo cittadino a Como.

Per le imminenti elezioni amministrative 2022, Barbara Minghetti ha già schierato la sua squadra e presentato - anche in diretta Facebook - i candidati della lista civica che la sosterranno («Minghetti Sindaco») insieme alla coalizione di centrosinistra nella corsa alla poltrona di Palazzo Cernezzi.