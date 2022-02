«Il Paese del melodramma» Parma set per il film di Francesco Barilli: le riprese in primavera

Parma, tra musica e dramma, si tinge di nero. Avila Entertainment annuncia la produzione di un nuovo film scritto e diretto da Francesco Barilli.

Il regista, attore, sceneggiatore e pittore torna a misurarsi con il cinema di genere nella sua Parma, già raccontata in molti documentari e scelta come set per il suo ultimo cortometraggio «L’urlo» (2019). Il nuovo film, dal titolo provvisorio «Il Paese del melodramma», “citazione” del celebre libro di Bruno Barilli (1930), sarà girato interamente a Parma e vedrà coinvolti i luoghi verdiani di interesse storico e culturale e tutto il centro storico.

Il cast avrà per protagonisti due attori con cui Barilli ha già collaborato più volte nella sua carriera: Luca Magri («Il solitario», «La casa nel vento dei morti», «Il vincente», «L’urlo»), qui anche in veste di produttore del film, e Luc Merenda, uno dei volti simbolo del cinema italiano degli anni ‘70, già diretto in «Pensione paura» (1977). La direzione della fotografia sarà affidata a Alessio Gelsini Torresi («Americano rosso», «La scorta», «Ultrà», «Jack Frusciante è uscito dal gruppo»), già vincitore del David di Donatello e candidato agli Emmy Awards.

La musica di Giuseppe Verdi; la figura della Morte; la storia di un uomo che tenta disperatamente di ricostruire una carriera nel mondo dello spettacolo; il dramma di una dipendenza. Sono questi gli elementi cardine della sceneggiatura scritta da Barilli. Le riprese cominceranno in primavera e avranno una durata di quattro settimane. La casa di produzione Avila Entertainment srl, fondata da Luca Magri, Antonio Amoretti e Pietro Corradi, è attiva dal 2013 come azienda del settore cinematografico (produzione, organizzazione, distribuzione, cessioni diritti), con due produzioni realizzate sul territorio Italiano: il lungometraggio «Il vincente» (2016) di Luca Magri e il cortometraggio «L’urlo» (2019) di Francesco Barilli.

r.s.