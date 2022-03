William Hurt morto a 71 anni

William Hurt, grande attore vincitore dell’Oscar nel 1986 per 'Il bacio della donna ragno' è morto oggi, a 71 anni, per cause naturali. Lo conferma a Variety l'amico Gerry Byrne.

Uno dei figli di Hurt, quello che porta lo stesso nome del padre, William, ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale: «Con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. E’ morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento».

Hurt, nato a Washington il 20 marzo 1950, interprete versatile e camaleontico, capace di passare con disinvoltura fra i generi, ha alternato teatro (dove ha debuttato), cinema e tv. Dopo l’Oscar vinto alla prima candidatura nel 1986, per Il bacio della donna ragno di Hectort Babenco, era di nuovo stato candidato alla statuetta nel 1987 per Figli di un dio minore Randa Haines, nel 1988 per Dentro la notizia di James L. Brooks e nel 2006 per A History of violence di David Cronenberg. L'attore era stato anche candidato ai Tony Award nel 1985 per Hurlyburly e due volte agli Emmy Nel 2009 per la serie Damages e nel 2011 per il film tv Too Big to Fail - Il crollo dei giganti.

Fra le tante performance memorabili in carriera, anche quelle in Brivido Caldo a fianco di Kathleen Turner, nel thriller Gorky park e nel cult corale Il Grande freddo. Fra i ruoli più recenti quello del Segretario Thaddeus Ross in Black Widow.