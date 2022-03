Alice in Wonderland, spettacolo della compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev al Teatro Regio

Oltre 30 ballerini e acrobati della compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev daranno vita ai personaggi del romanzo di Lewis Carrol Alice in Wonderland, in scena al Teatro Regio di Parma giovedì 31 marzo., ore 21.00. Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera rivivranno in una narrazione onirica e surreale capace di affascinare, emozionare e divertire un pubblico di ogni età, rievocando quel mondo fantastico in una spettacolare interpretazione circense che unisce teatro acrobatico, recitazione, danza, avvolti da una scenografia avveniristica che si avvale di tecniche digitali 3D.

Il Teatro Regio di Parma aderisce così alla rete di solidarietà a sostegno della compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev ospitando i suoi artisti che avevano iniziato la tournée europea proprio al momento dello scoppio della guerra: da allora, molti palcoscenici italiani si sono mobilitati per accoglierli, consentendo loro di proseguire la tournée in Italia. Accogliere Alice in Wonderland è un gesto concreto, che si traduce nella scelta del Teatro Regio di Parma di devolvere parte del ricavato in azioni a sostegno della popolazione ucraina.



“Quella che sta unendo in queste settimane il mondo del teatro in Italia è una rete di solidarietà che rivela come l’arte e la cultura siano ancora una volta veicolo di unione, accoglienza, occasione di dialogo tra i popoli – dichiarano il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma. "In questo contesto, permettere agli artisti che si trovano in un momento difficilissimo, lontani dal proprio paese e dai loro cari, di continuare a esprimersi a emozionare, rappresenta un’azione simbolica e un aiuto concreto, in quanto permette loro di trarsi in salvo in Italia e offre sostegno di fronte all’incertezza di un futuro minacciato dal conflitto in corso”.

Circus-Theatre Elysium è un progetto artistico di Oleg Apelfeld, fondato nel 2012 come circo collettivo che riunisce atleti, danzatori, acrobati con l’obiettivo di diffondere lo spettacolo circense come forma espressiva moderna e potente, anche con l’ausilio di sofisticati mezzi scenotecnici. Il suo primo spettacolo, Fairytale Show, sold-out in Francia, riunisce i numeri che sono poi confluiti nello spettacolo completo, Alice in Wonderland, che la compagnia ha portato anche in Europa e in Cina. Attualmente conta su un ensemble di oltre 50 persone, di cui 7 solisti, 12 acrobati, 20 ballerini.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Biglietti da €10,00 a €30,00. Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it ORARI DI APERTURA dal martedì al sabato ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00 e un’ora precedente lo spettacolo. In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, da un’ora precedente lo spettacolo. Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi. Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili anche su teatroregioparma.it. L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

