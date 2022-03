Sul palco del Fuori Orario si riaccendono i riflettori della musica dal vivo con due proposte da non perdere

Venerdì 18 alle 22, il circolo di Taneto gestito dall’Arci B-Side si vestirà di verde in occasione del St. Patrick's Day per accogliere il folk rock dei mantovani Sine Frontera, formati da Antonio Resta (voce), Fabio Ferrari (basso), Simone Angiuli (violino), Federico Ferrari (chitarra), Enrico Truzzi (batteria), Simone Dalmaschio (percussioni) e Matteo Del Miglio (trombone). La loro musica è un viaggio tra Irlanda e Sudamerica che passa per la pianura padana; un mix esplosivo di tarantella, reggae, ska e balkan che dal 2001 ad oggi ha portato la band in gran parte d'Italia ed oltre (Spagna, Austria, Svizzera, Germania, Francia, Romania..) per condividere il palco insieme a tanti artisti tra i migliori della scena folk-rock italiana come Modena City Ramblers, Bandabardò, Nomadi, Folkabbestia, Gang. Violino e fisarmonica caratterizzano il sound prettamente folk dei Sine Frontera, ai quali si uniscono le percussioni per ritmi tribali mozzafiato. La data del Fuori Orario precede un altro importante impegno della band: i Sine Frontera saranno presto in gara con altri 60 artisti per contendersi il Premio Amnesty International 2022 “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”. Il vincitore risulterà dai voti espressi dagli under 35 di Amnesty International.

Sabato 19, sempre alle 22 sbarcano al Fuori Orario i Sanlevigo, alt-rock band tra le più interessanti del panorama nazionale, per la presentazione di “Un giorno all’alba”, disco d’esordio uscito alla fine del 2021. La indie band romana è al top, pronta a mostrare il tutto suo valore grazie a un tour di date 10 date che li porterà in giro per l’Italia. Al Fuori Orario arriva l’occasione per ascoltare in full band le tredici tracce che compongono l’album. Sul palco, Matteo Lambertucci, Emanuele Campanella, Lorenzo Imperi e Mattia Leoni.

Nati nel 2017, i Sanlevigo hanno iniziato ad ottenere i primi riscontri dalla critica musicale l’anno successivo grazie ad una serie di esibizioni nei locali più importanti della capitale. La prima soddisfazione arriva con la firmare della colonna sonora del cortometraggio “Agnes” diretto da Raffaele Grasso, arrivato alle semifinali di Rai Cinema Channel 2018. Nel 2019 pubblicano da indipendenti il primo ep “Doppelganger”, disco nel quale affrontano i disturbi della psiche riprendendo avvenimenti di cronaca nera realmente accaduti (come il caso di William Stanley Milligan, l’uomo dalle 24 personalità) e citando grandi opere letterarie come il Faust di Goethe e Marlowe.

Durante il primo lockdown, rinnovano la collaborazione con il regista Raffaele Grasso firmando la soundtrack del suo nuovo cortometraggio “Corona”, vincitore del concorso “RestArt” indetto dal collettivo artistico MostramiArt.

Nel dicembre dello scorso anno la band pubblica il disco d’esordio “Un giorno all’alba”, anticipato dai tre singoli “Nei panni sporchi di Venere”, “Mille fiori” e “Un’insurrezione”.

L’ingresso ad entrambe le serate è gratuito con tessera Arci e green pass rafforzato.

Link: www.facebook.com/FuoriOrariofficial