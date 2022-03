"La guerra è l'abbruttimento più totale": Vasco presenta la canzone con Marracash - Video

«La guerra è una cosa molto grave... è l’abbruttimento umano più totale». Così Vasco Rossi, in un video su Instagram con cui rilancia l’iniziativa del singolo insieme a Marracash 'La pioggia alla domenica" i cui introiti saranno devoluti a Save The Children.

«Noi artisti - dice il cantante - non possiamo far altro che cercare di portare un pò di gioia. Non vediamo l’ora di ritornare ai concerti dal vivo, di assembrarci dopo questo periodo di isolamento totale».

Save the Children «aiuta i bambini durante le guerre... che sono la fine della politica e la fine un pò di tutto. Speriamo che questa guerra finisca al più presto e noi intanto possiamo semplicemente fare questo.. fare della musica, cercare di portare un pò di gioia e aiutare anche i bambini.. con questa organizzazione»