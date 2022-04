Renata Tebaldi, il libro del Regio con la Gazzetta

In occasione del centenario della nascita del grande soprano, il volume «Renata Tebaldi. Voce d’angelo», che fa parte della collana del Teatro Regio per l’infanzia «I miti dell’opera», sarà in vendita in edicola a partire da mercoledì 6 aprile in allegato alla Gazzetta di Parma al prezzo di 15 euro più il costo del quotidiano. L’acquisto comprende un coupon valido per il ritiro di un biglietto per lo spettacolo di Regio Young «La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni» in scena al Teatro Regio di Parma sabato 21 maggio.

Il libro

Scritto da Cristina Bersanelli e illustrato da Patrizia Barbieri, il volume racconta la vita di una delle voci più importanti e amate del Novecento: ribattezzata “voce d’angelo” da Arturo Toscanini, celebrata come “Miss sold out” negli Stati Uniti, dove conquistò la copertina del Time e il riconoscimento sulla Hollywood walk of fame, Renata Tebaldi fu acclamata sui palcoscenici di tutto il mondo per la pulizia, l’eleganza, la dolcezza della sua voce, oltre ad essere ammirata come una vera e propria diva.

Lo spettacolo

«La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni», ispirato all’opera La Cenerentola di Gioachino Rossini, è dedicato ai bambini a partire dai 6 anni e alle famiglie. Solisti, orchestra e un coro speciale formato dagli spettatori racconteranno la storia di Cenerentola, ambientata nel palazzo che Don Magnifico ha deciso di trasformare in un hotel per risollevare le finanze sperperate per soddisfare i capricci delle figlie Clorinda e Tisbe, dove Cenerentola è costretta a lavorare come cameriera. Ma è proprio qui che la giovane incontrerà il vero amore: quello del Principe Ramiro che decide di organizzare un gran ballo proprio nel Grand Hotel.

Il coupon

Il coupon abbinato al libro dà diritto a un biglietto per lo spettacolo del 21 maggio (ore 15.30 oppure ore 18.00) da ritirare alla biglietteria del Teatro Regio di Parma.

Lo spettacolo è prodotto da As.Li.Co. – Opera Domani in coproduzione con Théâtre des Champs-Elysées Opéra de Rouen, con la regia di Daniele Menghini, le scene di Davide Signorini, i costumi di Nika Campisi, la direzione di Enrico Lombardi sul podio dell’Orchestra 1813.

La collana

«I miti dell’opera» sono libri concepiti e scritti per l’infanzia con protagonisti “straordinari”, capaci di divertire e affascinare i più piccoli, grazie alla capacità affabulatoria delle loro autrici e della potenza narrativa di storie bellissime, realmente vissute da personaggi indimenticabili.

La collana si compone dei titoli «Giuseppe Verdi. Il Cigno di Busseto», «Maria Callas. La Divina»,« Gaetano Donizetti. Un musicista coi baffi», «Giacomo Puccini. Il poeta del lago», «Arturo Toscanini e la bacchetta magica» e «Renata Tebaldi. Voce d’angelo» e sono disponibili presso il bookshop del Teatro Regio e online su teatroregioparma.it.

r.s.