Quegli «Osti» che salvano l'anima della città

Racconta gli esordi di quelle botteghe che «salvano un po’ l’anima della città», il documentario «Osti» (presentato al D'Azeglio), progetto elaborato dagli studenti di diversi licei di Parma, coordinati da Valentina Manghi e Sandro Nardi di Officina Arti Audiovisive. In ventidue minuti, il documentario - sorvolando tra riprese aeree e muovendosi tra i borghi più caratteristici della città, attraverso ricerche, sopralluoghi ed interviste - dà voce alla figura dell’oste, colui che interpreta e traduce le esigenze in base a chi ha di fronte, «un po’ come un sarto che ti cuce il vestito addosso».

Nato prima della pandemia, il progetto ha inevitabilmente subìto l’arresto legato al lockdown, per poi riprendere a pieno ritmo e soffermarsi sulle botteghe Tabarro, Oltrevino e Osteria Virgilio. Qui, tra centro storico ed Oltretorrente, sono state raccolte le testimonianze concrete, personali e professionali degli osti Diego Sorba, Michel Torrisi e Virgilio Buratti Zacchi. Ed è stato fatto affrontando il tema della socialità, della relazione, della solitudine, dei cambiamenti della società e della perseveranza dei suoi protagonisti: dal primo ricordo di un’osteria alla prima volta dietro al bancone, dal desiderio di ritrovare la socialità in un buon bicchiere di vino, alla vitalità, che «manca come l’aria».



«Abbiamo raccolto una realtà che non era la nostra, e abbiamo provato a farlo attraverso una ricerca storica, per raccontare la vita dei vari osti, la loro decisione di intraprendere questa strada e il loro cambio di rotta», ha spiegato Pierpaolo, studente del Toschi, durante la presentazione del documentario, al cinema d’Azeglio. «È stata un’ottima esperienza, che ci ha permesso di entrare nel mondo concreto dell’audiovisivo», ha commentato Riccardo, ex studente del liceo musicale Bertolucci.

Anche la colonna sonora è opera dei ragazzi, composta dagli studenti del liceo Marconi, seguiti dal maestro Stefano Carrara, che si è detto «quanto mai stupito da quello che siamo riusciti a fare, e soddisfatto in quanto i ragazzi hanno potuto toccare con mano la possibilità di essere creativi». «È stata un’esperienza bellissima - ha concluso Alessia, studentessa del liceo Marconi - nella quale ognuno ha potuto condividere le proprie idee in un clima libero».