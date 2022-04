Fedez (mostra la cicatrice dopo l'operazione): "Ho perso quasi 10 chili..."

«Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato». In un nuovo video Instagram apparso tra le sue storie, Fedez torna a fotografarsi a torso nudo, questa volta dal bagno di casa. Sulla ferita all’addome, residuo del suo intervento al pancreas, è scomparso il cerotto e l’artista, che dopo il ricovero in ospedale sta continuando la convalescenza in casa, appare comunque in forma.

Nel post sottolinea il desiderio di un ritorno alla normalità: «Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e tornare a salire su un palco».