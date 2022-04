Mobrici in tour da solista: «Suonare dal vivo è la vita stessa»

Terminata l’esperienza coi Canova, Mobrici riparte da solo. Dopo la pubblicazione del primo album solista («Anche le scimmie cadono dagli alberi», uscito per Maciste Dischi/ Virgin Records/ Universal Music Italia verso la fine dello scorso anno), il 1° aprile è partito dal The Cage di Livorno con il tour «Anche le scimmie vanno in tour» e sabato alle 21 sarà al Campus Industry Music di Parma per recuperare il concerto inizialmente previsto per il 19 marzo.

Mai come in questo momento tornare a suonare ha un senso speciale: «Non solo per il concerto in sé – commenta – ma per tutto quello che si porta dietro. Per quello che faccio io suonare dal vivo è la vita stessa. Dopo questi due anni mi sono ricordato di quando, da ragazzino, ho fatto la scelta di voler inseguire la musica. È difficile spiegare cosa si prova su un palco perché è tutto magico e ora ancora di più perché è come se fosse una nuova prima volta, una nuova riconquista di tutto quello per cui uno ha combattuto tutta la vita».



Hai sempre un gruppo di musicisti che suonano con te, però non c’è più la band con cui hai raggiunto la notorietà; quali sono le differenze?

«L’unica differenza è che ora c’è il mio cognome e non il nome della band, il resto è rimasto simile perché anche prima scrivevo io le canzoni, facevo il cantante ed ero il front, per cui la situazione sul palco è la stessa. Cambia però il discorso legato alla band, inteso come percorso di vita. Per mettere su una band ci vuole tempo, pazienza, amicizia. Con una band ti porti dietro tutta la strada della gavetta, dai garage ai grandi palchi. Non è stato come voltare pagina completamente, anche perché porto sul palco anche le canzoni dei Canova».



Fai parte dell’ultima generazione di cantautori, lo stile è quello attuale ma l’approccio alla musica ricorda quello del passato, più “suonato” e meno elaborato…

«La mia educazione musicale di base è stata al contrario di quella

attuale. Prima si testavano le canzoni dal vivo, davanti a quelle tre quattro persone che c’erano davanti e dopo, anche in base al riscontro delle persone, si sceglieva se andarle a registrare. Ora viene prima lo sfarzo di volersi sentire famosi su Internet, mentre i concerti arrivano come ultimo tassello. Veniamo da due anni in cui c’erano soltanto le pubblicazioni di canzoni, ma non fa per me. La musica così non è appagante e non è neanche bella; il live è il pilastro fondamentale della mia musica».



Il disco è stato scritto e realizzato durante il lockdown, ma non lo troviamo nel disco; è una scelta?

«Sì, ho volutamente lasciato fuori i brani da lockdown perché un’esperienza del genere secondo me non va ricordata. Uno dei temi del disco però è la solitudine, che è figlia di quel momento. Ho lasciato queste suggestioni e cestinato le cose più deprimenti perché per me ha più senso guardare avanti».

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

Pierangelo Pettenati