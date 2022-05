Adolfo Tanzi, semplicità e signorilità di un artista

Il 29 aprile di 14 anni fa, a soli 64 anni, si spegneva Adolfo Tanzi, maestro di coro apprezzato a livello europeo e un uomo di cultura. Per la ricorrenza, pubblichiamo il ricordo della musicologa Paola Cirani, parmigiana d'adozione da molti anni.



Solo pochi anni prima della sua morte, avvenuta il 29 aprile 2008, ho avuto modo di frequentare Adolfo Tanzi. Sì, certo, sapevo benissimo che si trattava di uno straordinario maestro di cori, lo avevo visto all’opera in diverse circostanze; tuttavia non mi si era ancora presentata l’occasione giusta per conoscerlo personalmente. Anche ai tempi dell’Università se ne parlava di frequente all’Istituto di Musicologia, in quanto, proprio in tale sede, il Maestro si occupava del complesso vocale «Ildebrando Pizzetti». Io non cantavo e, pertanto, non prendevo parte alle prove serali da lui tenute presso quei locali di via Cavour in cui, d’altro lato, si svolgevano le quotidiane lezioni di Storia della musica.

Semplice d’aspetto, altrettanto naturale nei modi, ebbi occasione di parlargli soltanto alcuni anni prima che venisse a mancare. Lo vidi entrare un giorno nella biblioteca del Conservatorio di Parma in cui operavo, accompagnato da un amico: teneva un cestino colmo di pane con una mano, una bottiglia di vino con l’altra e un salame sottobraccio. Pensai a uno scherzo. Ero presa da diversi problemi di lavoro e, inizialmente, non riuscii a rendermi conto di chi fosse quella persona che, con tanta familiarità, invadeva la stanza in cui ero alle prese con la sistemazione di una serie inestricabile di documenti. Una volta ripresami dall’inaspettata intrusione, capii di chi si trattasse: era Adolfo Tanzi che, come se mi conoscesse da sempre, iniziò quella sorta di rito di assaggio dei suoi salumi che – egli disse – da anni veniva praticato proprio negli spazi in cui mi trovavo. Con fare cerimonioso e al tempo divertente, principiò quindi a omaggiarmi con una successione di versi encomiastici che, lì per lì, mi lasciarono a bocca aperta. Capito un po’ il soggetto che mi stava di fronte, stetti al gioco e cominciò pertanto tra noi due un vivace botta e risposta. Al suo iniziale: «Deh, pastorella mia, per dio, non mi fuggire», replicai a mia volta con una serie di citazioni poetico-musicali. Procedendo in quella «singolar tenzone», mi sentivo tuttavia sempre più inadeguata a reggere la sfida; non sapevo davvero a cosa far ricorso per proseguire la gara e, ovviamente, fu lui ad avere l’ultima parola. Peraltro i suoi versi divenivano sempre più audaci e non ero certo in grado di sostenere ulteriormente il curioso imbarazzante confronto.

Quello era Adolfo Tanzi, un vero uomo e un impareggiabile generoso artista che, con la massima semplicità e signorilità di modi, sapeva evidenziare in ogni circostanza, con bontà di spirito e senza ostentazione, la profonda cultura della quale era permeata la sua personalità. Da allora ebbi modo di frequentarlo in diverse occasioni perché, tra l’altro, con il suo senso dell’ironia, era in grado di far fronte con estrema sensibilità ed empatia ai miei diversi stati d’animo, sempre e comunque servendosi di testi per musica. Lo vidi per l’ultima volta nel chiostro del Conservatorio a pochi giorni dal suo ricovero in ospedale. Era provato in volto e, fatto assolutamente inconsueto per lui, lamentava qualche problema di salute. Mi offrii di aiutarlo, ma invano. Per tutta risposta, mi congedò come al solito con una serie di testi lusinghieri, ma concludendo con un mesto e quasi profetico «S’apre il ciel: io vado in pace». Soltanto alcune settimane dopo appresi della sua scomparsa e capii il senso di quei sereni, ma inesorabili versi tassiani messi in musica dal suo amato Claudio Monteverdi. Ho fatto visita al suo corpo esanime quando il suo spirito era ormai volato in cielo. In frac e col diapason in mano, mi si offrì a un definitivo saluto in un soleggiato mattino primaverile. Era il primo maggio 2008. Anche in quella circostanza forse avrebbe voluto declamare qualche verso, ma me ne andai in fretta emozionatissima e non ne ebbe il tempo.