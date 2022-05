Black Aida: a Regio young una fiaba africana ispirata all’opera verdiana

Una storia potente sul senso dell’amore e della vita, oltre le crudeltà della guerra: così Aida trova una nuova interpretazione dopo poco più di 150 anni dal suo debutto, il 24 dicembre 1871 al Cairo, con Black Aida, lo spettacolo in programma a RegioYoung con un doppio appuntamento per le famiglie domenica 8 maggio 2022, ore 15.30 e ore 18.00 al Teatro Regio di Parma, coprodotto da Associazione Arena Sferisterio e Teatro Giovani Teatro Pirata. Scritto da Simone Guerro, che ne firma la regia insieme a Filippo Ughi, lo spettacolo è una rilettura dell’opera verdiana per tutte le età, con l’elaborazione musicale di Gianfranco Stortoni che arrangia le musiche verdiane per gli strumenti della tradizione africana.

In scena, l’attrice e cantante Bintou Outtara, il soprano Laura Tomassucci e il musicista Souleymane Diabate faranno rivivere l’opera in tutta l’attualità e universalità del suo messaggio. Non più ambientata in Egitto trionfante, la vicenda si ripiega in una dimensione interiore, raccontata dal punto di vista della sua stessa protagonista, che diventa figura di donna universale e archetipica, divisa tra l’amore e l’aspirazione alla libertà.

“Aida non è solo una vicenda, ma un archetipo di una figura femminile ostaggio dell’umanità ancora troppo maschilista, un archetipo oltretutto interculturale – scrivono Simone Guerro e Filippo Ughi. L’idea parte dall’esperienza dei narratori della tradizione africana, meglio conosciuti come griot, aedi africani, depositari di tradizioni e racconti antichi, di un’arte del tutto oratoria, scomparsa nella contemporaneità occidentale. I bambini non pensano che dietro la figura della principessa esiste sempre un re o una regina che la coinvolgono in un destino che non le appartiene. Così Aida sarà prigioniera, divisa tra la possibilità della fuga e la celebrazione del suo grande amore.”

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Biglietti (€10,00, ridotto fino a 15 anni €5,00) in vendita presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma.

Per informazioni educational@teatroregioparma.it

Biglietteria del Teatro Regio di Parma Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it aperta dal martedì al sabato ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00 e un’ora precedente lo spettacolo. In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, da un’ora precedente lo spettacolo. Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi. Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express. È inoltre possibile utilizzare i voucher di rimborso ricevuti a fronte degli spettacoli annullati per l’emergenza sanitaria.

I biglietti sono disponibili anche su festivalverdi.it. L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

PARTNER E SPONSOR

La Stagione del Teatro Regio di Parma è realizzata grazie al contributo di Comune di Parma, Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, Ministero della Cultura, Reggio Parma Festival, Regione Emilia-Romagna. Major partner Fondazione Cariparma. Main partners Chiesi, Crédit Agricole. Main sponsor Iren, Barilla. Sponsor Unione Parmense degli Industriali, Dallara, Opem. Sostenitori GHC Garofalo Health Care, Poliambulatori Dalla Rosa Prati, Glove ICT, CePIM, Oinoe, La Giovane, Sicim, Mutti, Parmalat, Colser, Parmacotto, Grasselli. Legal counselling Villa&Partners. Con il supporto di “Parma, io ci sto!”. Advisor AGFM. Hospitality Partner Novotel. Con il contributo di Ascom e Ascom Confcommercio Parma Fondazione, Camera di Commercio di Parma Fondazione Monte Parma. La Stagione Concertistica è realizzati da Società dei Concerti di Parma, con il sostegno di Chiesi, in collaborazione con Casa della Musica. ParmaDanza è realizzata in collaborazione con Arci Caos. Il Concorso Voci Verdiane è realizzato in collaborazione con Comune di Busseto, Verdi l’Italiano. Radio Ufficiale Radio Monte Carlo. Sostenitori tecnici Azzali editori, De Simoni, Milosped, MacroCoop, IgpDecaux, Cavalca, Graphital. Il Teatro Regio di Parma aderisce a Fedora, Opera Europa, Operavision, Emilia taste, nature, culture.



Teatro Regio di Parma

domenica 8 aprile 2022, ore 15.30 e ore 18.00 per le famiglie

Durata 1 ora senza intervallo

BLACK AIDA

Drammaturgia Simone Guerro

Regia Simone Guerro, Filippo Ughi

Elaborazione musicale Gianfranco Stortoni

Attrice/cantante Bintou Outtara

Soprano Fiammetta Tofoni

Attore/musicista Souleymane Diabate